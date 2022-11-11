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РИА Новости опубликовали видео, на котором показан штурм российскими военными позиций вооруженных сил Украины. На кадрах отчетливо видно, как военнослужащие союзных сил подходят к укрепленной позиции украинских боевиков. Между противником и бойцами союзных сил начинается перестрелка.

Бойцы ВСУ, которые обустроили свои огневые позиции внутри канализационных труб, проходящих под автомобильной дорогой, оказывали ожесточенное сопротивление российской штурмовой группе. Кадры всего происходящего удалось записать на камеру разведывательного беспилотника, который корректировал штурмовые действия российских бойцов. В результате стрелкового боя, российским военным удалось вплотную подойти к входу в водосточные трубы, подавив сопротивление противника. После чего штурмовики использовали несколько гранат, чтобы зачистить помещение внутри канализационных труб.

В итоге как можно наблюдать на кадрах с беспилотника, огневая точка противника была полностью подавлена и проведена успешная зачистка.

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