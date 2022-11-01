По заявлению министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, с началом частичной мобилизации военнообязанных граждан РФ в работе военкоматов вскрылись недостатки. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.

Министр обороны РФ уточнил, что в деятельности военкоматов были найдены недостатки только на начальных этапах частичной военной мобилизации. Но после принятых мер, организация процесса работы военных комиссариатов была значительно улучшена. Он уточнил, что благодаря этому, со всех регионов Российской Федерации в воинские части поступило необходимое количество мобилизированных граждан.

Стоит напомнить, что президент Российской Федерации Владимир Путин 21 сентября объявил начало частичной военной мобилизации. В рамках частичной мобилизации должно было быть призвано 300 тысяч военнообязанных.

28 октября Сергей Шойгу сделал доклад президенту России о том, что частичная мобилизация была завершена. Военные комиссариаты смогли выполнить план по призыву военнообязанных граждан. В военные части было направлено 300 тысяч мобилизированных.