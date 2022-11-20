Вечером 15 ноября на территорию Польши, которая граничит с Украиной, прилетело две ракеты. В результате ракетного удара по территории польского населенного пункта Пшеводув, погибло два человека. Изначально поляки активно настаивали на том, что ракеты имеют «российский след». В Министерство иностранных дел Польши вызвали российского дипломата Сергея Андреева, который должен был дать полякам «немедленные разъяснения». Материал с подробной информацией по данному инциденту был опубликован изданием «Версия».

Стоит отметить, что Министерство обороны РФ сразу же отвергло причастность к происшествию в Польше, подчеркнув, что фотографии обломков ракеты, найденных на месте взрыва «не имеют отношения к российским средствам поражения». После проведенного расследования, исследования обломков боеприпаса а также траектории его полета, представителями НАТО было сделано заявление, что ракеты не могли прилететь с территории РФ.

Заявление о том, что трагедия на польской территории случилась, вероятнее всего, из-за работы украинской ПВО, первым сделал президент США Джо Байден. Вскоре президент Анджей Дуда и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг тоже сделали заявления, что, вероятнее всего, ракеты являются украинскими.