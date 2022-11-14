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Иностранные средства массовой информации растиражировали новость относительно того, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров был госпитализирован сразу после своего прибытия в Индонезию. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.

Сергей Лавров дал комментарий, опровергающий информацию иностранных СМИ. Он сообщил, что на данный момент находится в гостинице и занимается подготовкой к саммиту G20, который состоится завтра 15 ноября.

Опровержительный комментарий также дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сообщила, что информация о госпитализации Сергея Лаврова не является достоверной. По ее словам – это «высший пилотаж фейков».

Напомним, что саммит G20 состоится на Бали (Индонезия) и будет проходить в течение двух дней, с 15 по 16 ноября. Представителем от Российской Федерации является Сергей Лавров, который прибыл на Бали 13 ноября. Министра иностранных дел России индонезийцы встретили торжественным национальным танцем и почетным караулом.

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