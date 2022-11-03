Выбор нового истребителя для ВВС Сербии, вероятнее всего, будет состоять между китайским и российским решениями: конкретно, между JF-17 Block III или МиГ-35. Впрочем, чешский военный портал Security Magazin не исключает и вариант с французским истребителем Rafale. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Сербия находится в процессе постепенной замены своего вооружения, что, конечно же, относится и к военно-воздушным силам. Сейчас она имеет на вооружении всего 14 относительно старых МиГ-29, которые составляют костяк истребительной авиации силы со времен после распада Югославии. Хотя Сербия планирует программы модернизации этих самолетов, параллельно рассматриваются возможности и для новых приобретений.

Сербия имеет дружественные отношения с Россией. Президент Владимир Путин пользуется здесь довольно высокой популярностью, и Сербия в основном не присоединялась к антироссийским санкциям. Кроме того, Сербия не так давно уже приобрела российские ракетно-артиллерийские самоходные зенитные установки «Панцирь-С1». Белград заказал в целом 6 таких машин.

В случае закупки истребителей у России, теоретически возможны несколько вариантов. В первую очередь – это МиГ-35, многоцелевой истребитель поколения 4++. Он является дальнейшим развитием истребителей МиГ-29М/М2 и относится к числу самых боеспособных российских истребителей. По итогам предварительного опробования, МиГ-35 произвел благоприятное впечатление на сербских летчиков.

С другой стороны, если Белград выберет российское решение, есть риск применения американского закона CAATSA (Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций), который США могут применить против государства, заинтересованного в покупке оружия и военной техники у России.

Другой весьма вероятной альтернативой для Сербии может стать «китайско-пакистанский» (но в основном, разумеется, китайский) истребитель JF-17 Block III, который со временем может приобрести и Аргентина. Первый полет прототипа этого многоцелевого боевого самолета в его самой новой версии состоялся в 2019 году, и ВМС Пакистана приняли решение ввести в эксплуатацию 50 таких машин в период с 2020 по 2024 год.

Самолет JF-17 Block III может представлять собой разумный вариант для Сербии по соотношению цена/качество. Хотя это самолет в целом 4-го поколения, он оснащен новейшими системами авионики и вооружения – на уровне китайских истребителей 5-го поколения. Кроме того, эксплуатационные расходы машины невысоки, что может быть одним из важных факторов, способных повлиять на склонение Белграда к этому варианту.

Военное сотрудничество Сербии с Китаем активно развивается в последние годы. Наиболее крупными сделками в этом плане стали поставка Сербии ЗРК FK-3, а также приобретение китайских разведывательно-боевых беспилотников СН-92А.

«Есть большой шанс, что Сербия может отдать предпочтение западному решению, а именно многоцелевому истребителю Rafale. Ранее за этот вариант выступил президент Сербии Александр Вучич. В апреле этого года он заявлял, что ведет переговоры с Францией о возможном приобретении 12 истребителей «Рафаль» (1 эскадрильи), но при этом отмечал, что Сербия также рассматривает покупку такого же числа «бывших в употреблении истребителей западного производства». Из доступных источников пока неясно, как и насколько существенно продвинулись эти переговоры», – пишет Security Magazin.

Тем не менее, издание считает, что наиболее реально рассматривать для Сербии следует все же китайский истребитель JF-17 в его последнем варианте (Block III), поскольку во многих отношениях (не только финансово) это представляет собой наиболее выгодное решение. «Но каким самолетам Сербия в итоге отдаст приоритет, пока окончательно не решено», – заключают военные аналитики.