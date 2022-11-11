Как сообщает РИА Новости со ссылкой на британское издание The Mirror, семейная пара, которая постоянно проживала в Киеве до 24 февраля и выехала из него в Великобританию, решила опять вернуться на территорию Украины.

Джо Плейс и его супруга Ирина еще в сентябре решили проведать свою семью, которая временно проживали в одном из населенных пунктов Западной Украины. Однако после непродолжительного визита к родным, семейная пара решила также переехать на территорию Украины из-за проблем с жильем, которое они арендовали в Великобритании. Такую информацию передает британское издание.

Также в статье британских журналистов отмечается, что украинская семейная пара постоянно испытывала проблемы, связанные с проведением расчетов украинской банковской картой и высокой стоимостью арендной платы за жилье и постоянным ростом цен на продукты питания.

Ирина рассказала британскому изданию, что на аренду жилья в Англии их семья в месяц тратила примерно полторы тысячи фунтов стерлингов, а в Украине за сопоставимое жилье им необходимо платить в три раза меньше.