Как сообщает «Свободная пресса», американское командование в Пентагоне считает, что такие новейшие наноспутники РФ, как «Буревестник», «Нивелир» и «Нумизмат», являются фрагментами новой военной космической программы армии России.

Специалисты по аналитике в США уверены, что такие российские спутники как «Буревестник» нацелены на поражение орбитальной группировки, которая располагается за пределами общепринятой «зоны ответственности».

Как пишет издание, американские генералы всерьез обеспокоены тем фактом, что Россия постоянно увеличивает количество новых наноспутников-инспекторов для создания своей собственной орбитальной группировки. Причем, по их мнению, новые спутники имеют слишком широкую сферу «профессиональной деятельности».

Также в США обеспокоены тем фактом, что РФ признала спутники системы Starlink своей законной целью. Напомним, что эта система спутниковой связи в режиме реального времени предоставляет командованию ВСУ средства стабильной связи и актуальные разведданные. Теперь в Вашингтоне осознали, что у России есть возможность уничтожать вражеские спутники, которые двигаются как на низких околоземных орбитах, так и на высоких геостационарных.