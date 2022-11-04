Вечером 3 ноября барражирующие боеприпасы «Герань-2» снова атаковали Днепропетровскую область. Второй раз в течение суток эти дроны ударили по Кривому Рогу, причинив новые разрушения объектов энергетической инфраструктуры, сообщил портал «Русская весна».

Кроме того, была проведена атака на подконтрольные Киеву территории Запорожской области. Здесь также появились дроны «Герань-2», местные жители опубликовали в Сети видеозаписи с мест взрывов, а также рассказали о неумолкающих звуках сирены воздушной тревоги.

Ближе к ночи тревога была объявлена и в Одесской области, однако подробности атаки на этот регион пока не раскрываются.

Напомним, что российские ВС задействуют барражирующие боеприпасы «Герань-2» для ударов по энергетической, военной и транспортной инфраструктуре Украины. В боевых действиях используются также дроны-камикадзе «Ланцет», которые 3 ноября уничтожили сразу две гаубицы M777.