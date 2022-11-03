Российский дрон-камикадзе «Ланцет» на Херсонском фронте уничтожил позицию американской гаубицы M777. Видеозапись этой атаки опубликована порталом «Русская весна».

Артиллерийская установка была обнаружена с воздуха в ходе разведывательных мероприятий. Сразу после этого по ее позиции нанес удар беспилотник «Ланцет». Он разнес гаубицу в металлические щепки, но украинские боевики тут же развернули еще одну M777.

Вычислить ее позицию было еще проще, поэтому второй барражирующий боеприпас довершил дело.

Напомним, что Киев не прекращает попыток наступления на Херсонском направлении, однако все они заканчиваются одинаково – отступлением ВСУ и крупными потерями в технике и живой силы. Боевые машины и тяжелое вооружение неонацисты часто бросают на поле боя во вполне рабочем состоянии, увеличивая парк трофеев.