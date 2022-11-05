Rutorgi - агрегатор торгов по банкротству, позволяющий покупать нужное выгодно

На фоне коронавирусной пандемии слово «банкротство» стало всё чаще встречаться – многие сферы бизнеса столкнулись с логистическими и экономическими сложностями. Однако, что для кого-то конец – всегда начало для кого-то другого. Благодаря сложившейся ситуации дополнительную известность получил сервис https://rutorgi.com/ – популярный агрегатор торгов по банкротству.
Пользователи сайта могут в режиме online наблюдать за аукционными торгами, в ходе которых с молотка уходит имущество фирм и компаний, столкнувшихся с банкротством. Без лишних прикрас, это позволяет совершать выгодные покупки, приобретая нужный товар за цену, куда более выгодную по отношению к стандартной.
Информация – ключ не только к покорению мира, но и к финансовым успехам
Пользователи сервиса RuTorgi могут быть уверены в положительном опыте сотрудничества за счёт следующих его особенностей:
- в одном месте выводится информация сразу из почти полусотни аукционов со всего мира;
- детализированная информация, включающая в себя важные особенности лоту, сроки торгов и финансовые подробности;
- возможность получить юридическую поддержку от профессионального брокера;
- данные обновляются ежеминутно – всегда можно быть в курсе нужной информации;
- удобный поисковый фильтр – при необходимости можно настраивать регион/категорию и виды торгов;
- есть подробный реестр сведений из ЕФРСБ.
Как вы понимаете, подобная информация действительно позволяет совершать выгодную покупку. Причем каждый найдёт свою сферу – можно искать среди выставленных на торги автомобилей (https://rutorgi.com/avtomobili), объектов недвижимости, промышленного оборудования. Есть разделы с дебиторской задолженностью, попавшей на торги; ценными бумагами и даже имущественным комплексом.
Дополнительные преимущества RuTorgi
- Площадка позволяет участвовать в торгах без ЭЦП и регистрации.
- Чтобы участвовать физлицам нужен лишь паспорт, ИНН и СНИЛС.
- Возможность привлечения профессионального брокера по агентскому договору.
- Минимальная комиссия брокеру только(!) в случае победы.
- Возврат задатка в случае проигранных торгов.
- Есть бесплатный тариф, благодаря которому можно получить доступ к реестру ЕФРСБ, фотографиями лотов, показу альтернативных лотов из других регионов, поиску по истории торгов. Не забываем также про возможность производить «живой поиск» среди актуальных лотов.
Преимущества платной подписки сервиса RuTorgi
В стремлении расширить свой клиентский функционал, пользователь площадки может оплатить платную подписку сроком от 1 до 12 месяцев. Самый выгодный вариант подписки сразу на год – в таком случае клиент платить 4490 руб/год, в то время как при ежемесячной оплате за год набежит уже 5988 рублей.
Разумеется, деньги за подписку берут обоснованно, предлагая дополнительные преимущества своим пользователям:
- прямую ссылку на источник аукциона для мгновенного включения в торги;
- данные (телефон и e-mail) организатора торгов;
- оповещения о важных событиях в отслеживаемых аукционах;
- доступ к закрытому разделу выгодных публичных предложений на рынкe;
- автопоиск – нужные вам лоты будут находиться даже без вашего участия, нужно лишь настроить фильтр;
- бесплатный отчет о недвижимости;
- возможность проверить полную историю эксплуатации автомобиля с торгов.