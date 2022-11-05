Rutorgi - агрегатор торгов по банкротству, позволяющий покупать нужное выгодно

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На фоне коронавирусной пандемии слово «банкротство» стало всё чаще встречаться – многие сферы бизнеса столкнулись с логистическими и экономическими сложностями. Однако, что для кого-то конец – всегда начало для кого-то другого. Благодаря сложившейся ситуации дополнительную известность получил сервис https://rutorgi.com/ – популярный агрегатор торгов по банкротству.

Пользователи сайта могут в режиме online наблюдать за аукционными торгами, в ходе которых с молотка уходит имущество фирм и компаний, столкнувшихся с банкротством. Без лишних прикрас, это позволяет совершать выгодные покупки, приобретая нужный товар за цену, куда более выгодную по отношению к стандартной.

Информация – ключ не только к покорению мира, но и к финансовым успехам

Пользователи сервиса RuTorgi могут быть уверены в положительном опыте сотрудничества за счёт следующих его особенностей:

  • в одном месте выводится информация сразу из почти полусотни аукционов со всего мира;
  • детализированная информация, включающая в себя важные особенности лоту, сроки торгов и финансовые подробности;
  • возможность получить юридическую поддержку от профессионального брокера;
  • данные обновляются ежеминутно – всегда можно быть в курсе нужной информации;
  • удобный поисковый фильтр – при необходимости можно настраивать регион/категорию и виды торгов;
  • есть подробный реестр сведений из ЕФРСБ.

Как вы понимаете, подобная информация действительно позволяет совершать выгодную покупку. Причем каждый найдёт свою сферу – можно искать среди выставленных на торги автомобилей (https://rutorgi.com/avtomobili), объектов недвижимости, промышленного оборудования. Есть разделы с дебиторской задолженностью, попавшей на торги; ценными бумагами и даже имущественным комплексом.

Дополнительные преимущества RuTorgi

  1. Площадка позволяет участвовать в торгах без ЭЦП и регистрации.
  2. Чтобы участвовать физлицам нужен лишь паспорт, ИНН и СНИЛС.
  3. Возможность привлечения профессионального брокера по агентскому договору.
  4. Минимальная комиссия брокеру только(!) в случае победы.
  5. Возврат задатка в случае проигранных торгов.
  6. Есть бесплатный тариф, благодаря которому можно получить доступ к реестру ЕФРСБ, фотографиями лотов, показу альтернативных лотов из других регионов, поиску по истории торгов. Не забываем также про возможность производить «живой поиск» среди актуальных лотов.

Преимущества платной подписки сервиса RuTorgi

В стремлении расширить свой клиентский функционал, пользователь площадки может оплатить платную подписку сроком от 1 до 12 месяцев. Самый выгодный вариант подписки сразу на год – в таком случае клиент платить 4490 руб/год, в то время как при ежемесячной оплате за год набежит уже 5988 рублей.

Rutorgi - агрегатор торгов по банкротству, позволяющий покупать нужное выгодно

Разумеется, деньги за подписку берут обоснованно, предлагая дополнительные преимущества своим пользователям:

  • прямую ссылку на источник аукциона для мгновенного включения в торги;
  • данные (телефон и e-mail) организатора торгов;
  • оповещения о важных событиях в отслеживаемых аукционах;
  • доступ к закрытому разделу выгодных публичных предложений на рынкe;
  • автопоиск – нужные вам лоты будут находиться даже без вашего участия, нужно лишь настроить фильтр;
  • бесплатный отчет о недвижимости;
  • возможность проверить полную историю эксплуатации автомобиля с торгов.
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