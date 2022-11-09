Портал «Русская весна» проанализировала всю доступную на данный момент информацию, которая касается наступления ВСУ и иностранных наемников на Снигиревку.

Журналисты портала сообщают, что в Telegram-канале Кирилла Стремоусова появилась непроверенная информация от некоторых блогеров касательно ситуации в Снигиревке, что повлекло за собой огромный резонанс в общественности.

Первоначально непроверенная информация появилась в Telegram-канале украинского оппозиционного журналиста Анатолия Шария, который выложил видео, где видно разбитую колонну военной техники. Однако достоверной информации о принадлежности колонны какой-либо из сторон не поступало.

Журналистам портала «Русская весна» удалось узнать, что в районе населенного пункта Снигиревка оборону заняли военнослужащие 205-ой отдельной мотострелковой казачьей бригады Ставрополья. Русские военные держат оборону. Информации об отводе российских подразделений не поступало.