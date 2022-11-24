Как сообщает RT, главой Генерального штаба ВСУ Шептало был передан специальный документ главному командующему Залужному, который регламентирует процесс транспортировки и погребения погибших военнослужащих. Специальный алгоритм действий пришлось разработать командованию вооруженных сил Украины из-за значительных потерь на фронте.

В документе подробно описаны действия командира в случае гибели военнослужащих, которые находятся в его подчинении. Также приводится перечень необходимых атрибутов для погребения со стоимостью (в пересчете на русские рубли примерно 14 тысяч). В случае, если финансирование будет задержано, то командир должен направить в ритуальное бюро специальное гарантийное письмо, где будет даны обязательства в будущем возместить все затраты на погребение, которые понесет ритуальное бюро, из государственного бюджета.

Как сообщает источник издания RT, который пожелал остаться инкогнито, необходимость создания документа появилась вследствие огромного количества потерь среди личного состава ВСУ на фронте.