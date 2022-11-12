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Одно из конструкторских бюро России получило возможность изучить полностью снаряженную ракету для реактивных систем залпового огня HIMARS. Боезаряд был отправлен в Россию по агентурным каналам через территорию другой страны, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Он также добавил, что инженеры конструкторского бюро уже приступили ко всестороннему исследованию образца ракеты. Это позволит им не только получить технологии, используемые в производстве боезарядов для американских РСЗО, но и разработать средства противодействия таким снарядам.

Напомним, ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что после установления контроля над Херсоном Киев не собирается замораживать конфликт. Он намерен вести боевые действия в любое время года и в любых погодных условиях.

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