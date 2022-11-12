Украина – “не морозильная камера”, поэтому она не собирается замораживать боевые действия после “установления контроля” над Херсоном, заявил руководитель Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Напомним, что 10 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил согласие с аргументами главнокомандующего СВО Сергея Суровикина и отдал приказ о перегруппировке войск и отходе из Херсона на левый берег Днепра. То есть, заслуги ВСУ в “установлении контроля” над городом выглядят очень сомнительными.

Между тем, глава СНБО Украины заявил, что “освобождать территории” украинская армия должна “независимо от погоды, независимо от времени года”.

Также Данилов обвинил Россию в минировании территорий на правом берегу Днепра и заявил, что там есть “большие фугасы”, к которым гражданское население должно относится максимально осторожно.