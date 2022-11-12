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Как сообщает в своем Telegram-канале военный корреспондент Борис Рожин, российские войска во время своего отхода из правобережной части Херсонской области оставили вертолет Ми-8, который, как оказалось, ранее принадлежал ВВС Украины.

Рожин написал, что в начале специальной военной операции при захвате аэродрома в Чернобаевке данный вертолет достался российским подразделениям в качестве трофея. Оказалось, что вертолет находится в нелетном состоянии, поэтому он и простоял все это время на аэродроме.

Рожин также сообщает, что непонятно, почему никто из российских подразделений, которые отходили с аэродрома, не уничтожил вертолет. Ведь теперь совершенно очевидно, что украинские военные вывезут вертолет для ремонта в другой регион Украины или возможно в Европу. Даже если вертолет уже не подлежит ремонту, его можно разобрать на запчасти и отремонтировать другие Ми-8, которые все еще есть в украинской армии. В итоге Рожин написал, что всего одна бутылка бензина и ветошь с зажигалкой могли не допустить этого.

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