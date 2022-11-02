Как сообщает портал «Русская весна», известный военный эксперт Борис Рожин поделился своими выводами после анализа боевых действий на Угледарском направлении.

По мнению военного аналитика, российские войска смогли грамотно использовать свое преимущество под Угледаром, что позволило развить успешную атаку на позиции украинской армии. В данный момент темпы наступательной операции российской стороны значительно снизились, так как российским подразделениям приходится проводить зачистку населенного пункта Павловка. В данном населенном пункте еще находятся бойцы ВСУ, которые оказывают сопротивление.

По мнению Рожина сейчас две стороны стягивают резервы на Угледарское направление. Противник несет большие потери в результате хорошей работы российской артиллерии, однако, не смотря на это, сопротивление оказывать продолжает. Следующей задачей российских подразделений на этом участке фронта является выход на трассу Угледар-Марьинка, что позволит перерезать снабжение украинских боевиков.