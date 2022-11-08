По сообщению военных корреспондентов издания «Русская весна», польские наемники, воюющие на стороне ВСУ были уничтожены ВС РФ. Отмечается, что иностранные бойцы в качестве укрытия использовали один из частных домов на Лиманском направлении.

Во время ведения разведывательных действий, российские бойцы при помощи беспилотных летательных аппаратов смогли обнаружить место укрытия польских наемников. После передачи координат противника артиллерии, по позициям наемников был нанесен точный удар.

По результатам слаженных действий бойцов группировки «Отважные» ВС РФ было уничтожено 4 военнослужащих противника, которые пытались получить разведданные.

Отметим, что Министерство обороны ранее сообщало о прибытии 1835 наемников из Польши с начала специальной военной операции на Украине. Иностранные наемники есть практически в каждом из штабов ВСУ. Также они выступают в качестве заградотрядов, чтобы сдерживать украинских военнослужащих от отступления.