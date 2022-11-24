Как сообщает РИА Новости, российский военнослужащий, недавно вернувшийся из украинского плена, рассказал обо всех ужасах, которые он и его сослуживцы пережили за время нахождения в заключении.

Российский военнослужащий заявил, что он находился в плену у бойцов националистического батальона «Азов» (запрещенной на территории России террористической организацией), которые всячески издевались над военнопленными. По его словам, националисты постоянно избивали пленных, а некоторым и вовсе засовывали иголки под ногти.

Российские военнопленные сначала находились в заключение на территории одной из исправительных колоний Харькова. Затем россиян перевезли в специальный лагерь, который был построен на территории Львовской области.

Еду военнопленным давали три раза в день, однако, по словам российского военного, времени на употребление пищи давали очень мало, так что приходилось просто глотать еду большими кусками.