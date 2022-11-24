ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает РИА Новости, российский военнослужащий, недавно вернувшийся из украинского плена, рассказал обо всех ужасах, которые он и его сослуживцы пережили за время нахождения в заключении.

Российский военнослужащий заявил, что он находился в плену у бойцов националистического батальона «Азов» (запрещенной на территории России террористической организацией), которые всячески издевались над военнопленными. По его словам, националисты постоянно избивали пленных, а некоторым и вовсе засовывали иголки под ногти.

Российские военнопленные сначала находились в заключение на территории одной из исправительных колоний Харькова. Затем россиян перевезли в специальный лагерь, который был построен на территории Львовской области.

Еду военнопленным давали три раза в день, однако, по словам российского военного, времени на употребление пищи давали очень мало, так что приходилось просто глотать еду большими кусками.

Вам может понравиться

Читатели wPolityce подвергли критике высказывания Анджея Дуды

Польский президент Андрей Дуда прокомментировал назначение украинского дипломата Андрея Мельника, имеющего скандальную репутацию, на должность заместителя главы МИД Украины. Отметим, что лидер Польши назвал назначение Мельника «суверенным решением украинской власти».

Совет Федерации РФ назвал откровенной наглостью заявление главы МИД Украины о Европе

Политик Григорий Карасин, занимающий должность председателя комитета Совета Федерации по международным делам, написал в своем Telegram-канале, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выставил Европе практически ультиматум своим заявлением

Евродепутат Чарнецкий: не высказав извинений за Польшу, Киев сделал Путину «подарок»

Польский депутат Европейского парламента Рышард Чарнецкий заявил, что, не высказав извинений за польский инцидент с попаданием ракет в Пшеводуве, Зеленский сделал «подарок» Путину. Он отметил, что в случае с извинениями