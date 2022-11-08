ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Министерство обороны Российской Федерации публикует видео, на котором показано боевое применение барражирующего боеприпаса российского производства «Изделие-51/52», также известного как «Ланцет».

На опубликованных кадрах видно, как разведывательный беспилотный аппарат российского подразделения обнаруживает украинский танк и берет его на сопровождение. Танк ВСУ пытается найти укромное место и останавливается за одним из строений в городской черте. После того как украинский танк остановился с неба на него спикировал российский ударный дрон. Как можно видеть на видеокадрах «Ланцет» попадает точно в цель.

Министерство обороны РФ сообщает подробности, что танк ВСУ, который укрылся за одним из зданий промышленной постройки, хотел начать обстрел российских позиций. Благодаря воздушной разведке позицию танка удалось обнаружить, а затем ликвидировать и сам танк.

Напомним, что с момента начала СВО российские войска успешно применили на поле боя уже несколько сотен ударных беспилотников типа «Ланцет» и «Куб».

Вам может понравиться

Депутат Гурулев считает, что удары по наземным целям с помощью ЗРК С-300 и С-400 очень эффективные

В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины российские военные научились применять такие зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны, как С-300 и С-400 для поражения наземных целей противника. Такая информация была

В США появились сомнения, касательно успешного одобрения нового пакета финансовой помощи Украине до конца года

Как сообщает РИА Новости, существует огромная вероятность того, что новый пакет финансовой помощи США для Украины в размере 50 млрд долларов не будет одобрен Конгрессом до конца этого года. По

Эксперт США назвал единственный способ завершения конфликта на Украине

Американское издание 19FortyFive опубликовало материал, в котором автор утверждает, что завершить конфликт на Украине можно только путем переговорного процесса. Об этом сообщают РИА Новости. Журналист Дэниел Дэвис пишет, что положить