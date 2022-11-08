Министерство обороны Российской Федерации публикует видео, на котором показано боевое применение барражирующего боеприпаса российского производства «Изделие-51/52», также известного как «Ланцет».

На опубликованных кадрах видно, как разведывательный беспилотный аппарат российского подразделения обнаруживает украинский танк и берет его на сопровождение. Танк ВСУ пытается найти укромное место и останавливается за одним из строений в городской черте. После того как украинский танк остановился с неба на него спикировал российский ударный дрон. Как можно видеть на видеокадрах «Ланцет» попадает точно в цель.

Министерство обороны РФ сообщает подробности, что танк ВСУ, который укрылся за одним из зданий промышленной постройки, хотел начать обстрел российских позиций. Благодаря воздушной разведке позицию танка удалось обнаружить, а затем ликвидировать и сам танк.

Напомним, что с момента начала СВО российские войска успешно применили на поле боя уже несколько сотен ударных беспилотников типа «Ланцет» и «Куб».