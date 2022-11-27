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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеокадры, на которых видна боевая работа российских экипажей танков Т-72, входящих в состав Южного военного округа, которые принимают участие в специальной военной операции.

На опубликованном видео член одного из экипажей танка с позывным «Дархан» рассказывает, как его танк помогает российской пехоте пробивать оборону противника. По его словам, командование дает боевое задание экипажу танка после того, как воздушная разведка определила огневые точки противника, которые необходимо подавить огнем из танка.

Далее танкисты выезжают на боевой рубеж и открывают огонь по указанным целям. Все это время разведывательные беспилотные летательные аппараты находятся в небе и производят корректировку огня танка. Успешная работа российских танкистов целиком и полностью зависит от слаженных действий самого экипажа и командования, которые занимаются корректировкой огня.

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