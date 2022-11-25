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Как сообщает «Военное дело», в Telegram канале издания было опубликовано видео, на котором видно, как ничего не подозревающие солдаты ВСУ сидят в окопе, и к ним прилетает две гранаты, сброшенные с дрона.

Как сообщается в описании к видео, российские военные научились крайне эффективно использовать гражданские квадрокоптеры. Российские солдаты оснащают их подвесными гранатами, которые в последствие могут быть сброшены на поле боя.

На кадрах видно, как украинские военные сидят в окопе, чтобы устроить засаду для российских военнослужащих. Однако воздушная разведка, используя модернизированный гражданский квадрокоптер, смогла обнаружить пять украинских военных. В результате на украинских солдат была сброшена граната, которая ранила большинство бойцов осколками. Однако с дрона сразу же была сброшена еще одна граната, которая нанесла еще больше осколочных ранений.

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