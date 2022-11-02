Как сообщает военный корреспондент издания «Известия», разведкой Российской Федерации был обнаружен довольно крупный склад с боеприпасами, который использовался вооруженными силами Украины.

Для уничтожения цели российским командованием было принято решение использовать ракетный комплекс «Искандер». От расположения ракетного расчета до склада расстояние составляло примерно 300 км. Непосредственное уничтожение склада было выполнено с применением сверхманевренной ракеты.

Напомним, что ракеты типа «Искандер» способны выполнять очень сложные маневры, такие как, повторение рельефа местности и совершения обманного маневра для усложнения задачи по перехвату ракеты средствами ПВО противника. Выпущенная ракета «Искандер» может в реальном времени сама корректировать свой полет для успешного поражения цели.

Для приведения ракетного комплекса в боевое положение потребуется всего лишь несколько минут. После успешного пуска ракет экипажу требуется не более десяти минут для полной перезарядки комплекса.