Даже после отхода российской армии с правого берега Днепра в Херсонской области, российские военные продолжают наносить огневое поражение по позициям противника. Видео, на котором видно как российские войска уничтожают военную технику врага, было опубликовано в Сети военным корреспондентом Александром Сладковым.

Как сообщает военный корреспондент, на кадрах первого видео можно увидеть, как российский барражирующий боеприпас поражает гаубицу американского производства М-777, которую бойцы ВСУ планировали перевезти на новую позицию и успели взять на буксир к грузовику.

На кадрах второго видео можно рассмотреть, как украинские военнослужащие загоняют зенитно-ракетный комплекс 9К33 «Оса» в ангар, который расположен на территории сельской фермы. Однако барражирующий боеприпас настигает технику ВСУ и в укрытии, после чего происходит детонация боекомплекта.

Также на херсонском направлении российские войска уничтожают и технику НАТО, которую постоянно передают западные страны киевскому режиму. Одними из последних образцов военной техники НАТО, которая была уничтожена силами ВС РФ, были бронеавтомобили Oshkosh FMTV M1083A1P2 и International MaxxPro.