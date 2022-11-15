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Как сообщает портал «Русская весна», российские военнослужащие продолжают выполнять цели специальной военной операции. В ходе одного из боевых столкновений с противником российские войска смогли заманить в ловушку одну группу иностранных наемников, которые воевали на стороне ВСУ.

Военные корреспонденты сообщают, что группа иностранных наемников передвигалась вдоль лесопосадки на бронированном автомобиле Bushmaster производства Австралии, и попала в засаду, которая была организована российскими бойцами. В результате перестрелки австралийский бронеавтомобиль получил повреждения, а группа наемников была полностью ликвидирована.

Оказалось, что все наемники были гражданами Польши. Стоит напомнить, что с начала боевых действий на территорию Украины прибыло огромное количество иностранных наемников, которые воюют на стороне ВСУ. По данным британской разведки в ВСУ воюет примерно 1800 граждан Польши.

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