Как сообщает издание «Известия», российские танкисты ЮВО, которые несут службу на танках Т-72Б3 в зоне СВО, продолжают поражать бронетехнику противника, его укрепленные районы и подавлять огневые точки врага. Соответствующее видео, на котором российский танкист рассказывает о своих буднях в зоне СВО, было опубликовано российским Министерством обороны.

Поиском целей, которые должны будут поразить российские танкисты, занимаются разведчики, которые применяют беспилотные летательные аппараты. После проведения разведывательных мероприятий, танкисты получают список целей, которые должны быть уничтожены.

По словам одного из российских командиров танкового подразделения по имени Борис, современный танк представляет собой очень большую снайперскую винтовку, которая способна поражать бронированные цели противника. По его словам, украинский танк недавно пытался прощупать оборонительные позиции российских войск. Однако благодаря слаженным действиям экипажа российского танка Т-72Б3 украинскому танку было нанесено боевое поражение, которое привело к детонации боекомплекта.