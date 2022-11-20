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В ночь на 20 ноября боевики ВСУ планировали предпринять очередную попытку штурма Кинбурнской косы. Однако российские военные своевременно разгадали этот их замысел и нанесли удар из реактивных систем залпового огня по Очакову.

Именно этот город Киев использует в качестве плацдарма для восстановления контроля над Кинбурнской косой. ВСУ стягивают в Очаков артиллерию, которая необходима для прикрытия десантных катеров, а также личный состав.

ВС РФ внимательно следят за всеми перемещениями украинских войск, сообщает портал “Военное обозрение”. Поэтому любые подготовительные мероприятия к высадке десанта на Кинбурнскую косу из Очакова вычисляются моментально. Тут же постоянно находящиеся в полной боевой готовности РСЗО и ствольная артиллерия наносят сокрушительные удары по противнику.

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