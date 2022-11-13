На телеканале «Звезда» в эфире программы «Военная приемка» Денис Петров, занимающий должность главного инженера АО «Омсктрансмаш», заявил, что в настоящий момент на заводе идет разработка новой модификации тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» с увеличенной дальностью и улучшенной кучностью стрельбы.

Петров утверждает, что в ходе проведения специальной военной операции логика применения ТОС-1А была изменена. Как показала военная необходимость, тяжелую огнеметную систему начали применять на переднем крае.

Хотя изначально огнеметная система была спроектирована как машина поддержки. Теперь же после применения ТОС-1А на переднем крае, в ход идут штурмовые отряды российской армии.

Денис Петров считает, что военные начали применять «Солнцепек» таким образом, потому что от поражающего действия термобарического снаряда невозможно укрыться. Напомним, что в тяжелой огнеметной системе применяется боеприпас калибра 220 мм, оснащенный термобарической боевой частью. Поражающее действие полного пакета, который состоит из 24 снарядов, распространяется на территорию 40 тыс. квадратных метров.