ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на американское издание The New York Post, власти США все еще не решились на поставки своих военных самолетов киевскому режиму. По этой причине украинские военные больше полагаются на свои системы ПВО с ракетами класса «земля-воздух» в борьбе с военными самолетами России, чем на украинские истребители, которые значительно уступают российской технике.

Американское издание сообщает, что украинские самолеты слишком устарели и не способны составить никакой конкуренции российским современным истребителям. Такую информацию американское издание получило из нового анализа Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании, которое подтверждает, что украинское военное командование использует в борьбе с российскими истребителями не свою авиацию, а системы ПВО.

Напомним, что украинские власти продолжают получать от США и их союзников по блоку НАТО различные системы вооружений, включая и современные системы ПВО.

Вам может понравиться

Военнослужащий ЛНР рассказал о рационе питании бойцов на передовой

Как сообщает издание «Московский Комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал Украина.ру, военнослужащие Российской Федерации, которые воюют непосредственно на передовой, занимаются не только военным делом, но также налаживают и свои бытовые условия.

Под дулами автоматов к Зеленскому пришли «счастливые» жители Херсона

Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в город Херсон, который с недавнего времени попал под контроль Украины. Передвижение украинского лидера осуществлялось строго в присутствии большого количества военизированной охраны. На видеокадрах

В семи областях Украины объявили о веерных отключениях электроэнергии

Как сообщает РИА Новости, украинская корпорация «Укрэнерго» опубликовала список областей страны, где будут проходить веерные отключения электроэнергии в субботу. Ограничения будут действовать на территории семи областей. Плановые отключения света пройдут