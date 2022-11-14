Как сообщает РИА Новости со ссылкой на американское издание The New York Post, власти США все еще не решились на поставки своих военных самолетов киевскому режиму. По этой причине украинские военные больше полагаются на свои системы ПВО с ракетами класса «земля-воздух» в борьбе с военными самолетами России, чем на украинские истребители, которые значительно уступают российской технике.

Американское издание сообщает, что украинские самолеты слишком устарели и не способны составить никакой конкуренции российским современным истребителям. Такую информацию американское издание получило из нового анализа Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании, которое подтверждает, что украинское военное командование использует в борьбе с российскими истребителями не свою авиацию, а системы ПВО.

Напомним, что украинские власти продолжают получать от США и их союзников по блоку НАТО различные системы вооружений, включая и современные системы ПВО.