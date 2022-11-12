Как сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на военнослужащих РФ, сейчас в самом городе Херсон очень тихо и спокойно, настолько тихо, что становится «тревожно и неуютно». Многие военнослужащие, которые сейчас укрепляют оборону на левом берегу Днепра, считают, что данная ситуация – это затишье перед бурей.

Военкоры Александр Харченко, Евгений Масленников и Сергей Шилов находились в районе переправы между городом Херсоном и Алешками во время операции по выводу российских войск с правого берега. По их словам, прикрытием последних отступающих частей российской армии занимались десантники, которые и перешли по понтонам последними. Украинские войска пытались помешать выводу последних частей российской армии из города Херсон и открыли огонь по переправе из РСЗО HIMARS. Однако российские системы ПВО успешно сбили ракеты ВСУ.

По данным Министерства обороны с правого берега Днепра было выведено примерно 30 тысяч военнослужащих и около 5 тысяч военной техники.