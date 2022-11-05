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На страницах греческого портала iskra.gr появился материал, который рассказывает о судьбе военной техники армии Греции, которая была передана ВСУ. Греки жалуются, что российские артиллеристы уже уничтожили пять БМП-1, которые совсем недавно поступили на вооружение ВСУ из Греции.

Один из командиров армии Греции рассказывает, что он вместе со своими сослуживцами поддерживал данные БМП-1 в надлежащем техническом состоянии, а украинская сторона получила их совершенно бесплатно. И теперь, как уточняет греческий источник, военным вооруженных сил Греции больно смотреть на то, как их БМП-1 горят, как факелы, на просторах Украины, обслуживая амбиции Зеленского. Причем на одном из уничтоженных греческих БМП можно легко рассмотреть военную символику греческой армии.

Напомним, что бывший греческий премьер-министр Алексис Ципрас раскритиковал действующие власти Греции за предоставляемую военную помощь киевскому режиму. По мнению Ципраса, Греция должна стремиться обеспечивать мир и стабильность в регионе, а не помогать разжигать конфликты.

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