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Как сообщает портал «Военное обозрение», не смотря на тот факт, что российские войска закончили зачистку населенного пункта Павловка, ситуация на этом участке фронта остается тяжелая. Вчера пришли сообщения, что украинская сторона применила боевую авиацию по российским подразделениям, которые обороняются в Павловке. Все дело в том, что Угледар, который располагается примерно в 2 километрах от Павловки, находится на высоте. По этой причине украинским военным очень легко наводить огонь артиллерии и даже авиации по позициям российских войск.

Именно по этой причине российским войскам необходимо продвигаться дальше, чтобы как можно скорее занять населенный пункт Угледар. Иначе в Павловке российская армия будет нести огромные потери личного состава.

Похоже, что российское командование прекрасно понимает все вышеизложенное. Так как началась активная работа артиллерии на этом направлении по опорным пунктам, которые находятся в лесопосадках в окрестностях Угледара. Уничтожив эти опорные пункты, можно будет приступать к штурму самого города.

Однако стоит отметить, что командование ВСУ превратило Угледар в один большой укрепрайон, взять который будет очень сложно. Однако в случае успеха, российские войска смогут выйти на противника, который держит оборону в Марьинке, а также организовать атаку на позиции ВСУ в Гуляйполе.

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