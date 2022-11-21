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Блогер Юлия Прохорова была депортирована из Германии. Причиной стали снятые девушкой видеоролики в поддержку Российской Федерации и проведения специальной военной операции. Соответствующий материал опубликовало итальянское издание Open.

Согласно информации Open, Прохорова могла быть депортирована из-за своего танца с российским флагом в руках перед толпой украинцев, находящихся в Германии. Журналисты отмечают, что после этого выступления, Прохорова перестала появляться на просторах Интернет. Также отмечается, что девушка принимала участия в митингах, проводимых в поддержку РФ. Из-за этого в ее доме местными органами правопорядка проводились обыски.

Официальных подтверждений о том, что Юлия Прохорова была депортирована на родину, еще нет. По сообщению западных средств массовой информации девушка проживала в городе Ландсхут (Германия), не имея вида на жительство.

Напомним, что ранее канцлер Германии заявил, что в стране находится большое количество украинских беженцев. По словам Шольца, в Германию прибыло около 1 миллиона переселенцев из Украины.

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