Развертывание Россией в Беларуси истребителей МиГ-31К, вооруженных ракетами «Кинжал» (AS-24 KILLJOY по классификации НАТО), привлекло особое внимание Запада отсутствием секретности в отношении подобной эскалации, что отразилось в обеспокоенной реакции Министерства обороны Великобритании. Об этом пишет The EurAsian Times. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Комбинация дальнодействующего, скоростного и высотного истребителя МиГ-31 и ракеты «Кинжал» представляет собой самую мощную систему обычных вооружений в российском арсенале. Ее развертывание у восточных границ НАТО ставит под угрозу любые возможные цели в Европе и Великобритании, даже самые хорошо защищенные.

«Избегая секретности, Россия добивается того, чтобы Запад обращал на нее внимание. Российский сдерживающий сигнал включает в себя полеты МиГ-31К, каждый из которых оснащен ракетой «Кинжал», над городами среди бела дня и позволяет западным спутникам хорошенько рассмотреть то, что вполне может стать следующим шагом России на лестнице эскалации», – отмечает EurAsian Times.

Впервые шесть российских истребителей МиГ-31К с ракетами «Кинжал» были замечены 16 октября 2022 года над белорусской столицей Минском. В дальнейшем были отмечены вылеты этих одиночных истребителей с авиабазы Мачулищи в Беларуси.

1 ноября 2022 года Министерство обороны Великобритании написало в Твиттере: «Изображения со спутника показали, что как минимум два истребителя-перехватчика МиГ-31К FOXHOUND почти наверняка базируются на белорусском аэродроме Мачулищи, а поблизости в защитной земляной насыпи размещен большой контейнер. Вполне вероятно, что это оборудование связано с баллистической ракетой воздушного базирования AS-24 KILLJOY – крупногабаритным боеприпасом, для перевозки которого адаптирован вариант МиГ-31К».

«Кинжал» – 2000-килограммовая ракета со скоростью 12 Маха. Она обладает дальностью более 2000 км при запуске с МиГ-31К и способна поразить цель с высокой точностью. Из-за высокой ударной скорости 500-килограммовая боеголовка ракеты обладает разрушительной кинетической энергией, эквивалентной 4000 кг тротила.

Такую ракету нельзя точно отследить с помощью радара, потому что на гиперзвуковых скоростях давление воздуха перед ней образует плазменное облако, поглощающее радиоволны. Кроме того, ракета «Кинжал» способна маневрировать с опережением, исключая поражение любой существующей системой противоракетной обороны (ПРО).

Минобороны Великобритании признает в своем последнем твите: «Она (Россия), со всей очевидностью, осуществила развертывание в основном для подачи четкого сигнала Западу».

«31 октября Россия нанесла очередной массированный удар по украинской энергетической инфраструктуре. На этот раз удар был спровоцирован массированной атакой беспилотников на базу Черноморского флота России, что контролировалось и координировалось совместными силами Украины, США и Великобритании», – подчеркнули в EurAsian Times.

Издание также отмечает: если Россия продолжит наносить удары по украинской инфраструктуре производства и распределения электроэнергии, украинская экономика, скорее всего, рухнет, несмотря на масштабное вливание помощи от Запада. Тогда поражение Украины стало бы неизбежным, а с целью его предотвратить – США и их союзники могут пойти на более серьезные нарушения российских «красных линий».

Участие американских и британских сил в атаке беспилотников на российский Черноморский флот вполне может считаться таким нарушением с российской точки зрения. Вполне возможно, что подобные западные проступки будут увеличиваться. Другие действия Запада, которые Россия может воспринять как нарушение, включают поставку наступательных вооружений, таких как истребители и ракеты большой дальности.

В этой связи «Кинжалы» следует рассматривать как важный компонент ответа России на нарушение Западом ее «красных линий». Варианты, доступные для России с их помощью, по мнению обозревателя EurAsian Times способны включать:

• удары по аэродромам в Европе, в том числе по американской авиабазе Рамштайн, которая служит логистическим хабом для поставок американского оружия в Украину;

• удары по центрам принятия решений в Украине;

• удары по критически важным железнодорожным и автомобильным узлам вдоль границы Украины с Польшей и Румынией.

«Россия посылает очень сильный сигнал Западу, развертывая МиГ-31К, вооруженные ракетами «Кинжал». Комбинация такого оружия способна наносить сильные и точные удары, и что еще более важно – у противника нет от этого средств защиты», – заключает EurAsian Times.