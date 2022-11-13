Как сообщает РИА Новости в своем материале, Дмитрий Рогозин поделился информацией, откуда у него появился позывной «Сармат». Бывший глава «Роскосмоса» заявил, что такой позывной ему придумали его боевые товарищи, которые сейчас находятся в зоне проведения СВО.

Как уточнил Рогозин, он лично не выбирал себе такой позывной. Просто некоторые военнослужащие, которые несут службу в зоне СВО, начали во время общения по радиосвязи называть его «Сарматом». По словам Дмитрия Рогозина, именно так и закрепился за ним его новый позывной, который облегчает общение во время радиообмена.

Напомним, что Дмитрий Рогозин возглавлял рабочую группу, которая состояла из представителей Министерства обороны РФ, а также «Ростеха» и «Роскосмоса». Именно эта группа занималась вопросом летно-конструкторских испытаний новой баллистической ракеты «Сармат», которая способна поражать цели на соседних континентах.

Как заявил Рогозин, появление новой баллистической ракеты в армии РФ, с такими характеристиками, является уникальным событием в сфере оборонной промышленности страны на протяжении последних 50 лет.