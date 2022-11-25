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Как сообщает ИА URA.ru, попытка украинской диверсионной группы проникнуть на территорию Запорожской области, которая находится под контролем Российской Федерации, была пресечена вооруженными силами Российской Федерации. Об этом сообщил Владимир Рогов, занимающий должность члена главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области.

Власти Запорожской области сообщают, что после того, как попытка украинской диверсионной группы перейти через линию фронта была обнаружена, между военнослужащими России и Украины завязался бой. В результате боевого столкновения было ликвидировано около 40 бойцов вооруженных сил Украины. Также российские военные смогли уничтожить три бронированные машины и несколько легковых пикапов ВСУ.

Также сообщается, что в окрестностях населенного пункта Вольнянск, который находится недалеко от города Запорожье, был обнаружен и уничтожен большой склад боеприпасов украинских вооруженных сил.

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