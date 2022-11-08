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Представитель движения «Мы вместе с Россией» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на Запорожском направлении на стороне ВСУ воюют бойцы, прибывшие из Польши а также националистическая группировка Кракен»(запрещенная на территории РФ террористическая организация). Об этом сообщило издание «Известия».

Рогов отметил, что самые тяжелые бои проходят в районе от населенного пункта Пологи к Гуляйполю. А также несколько южнее района города Орехова. Отметим, что город Пологи находится в освобожденной РФ Запорожской области. А остальные вышеупомянутые населенные пункты – под контролем ВСУ.

Также, по словам Рогова, данное направление является самым горячим оттого, что здесь сосредоточились польские подразделения и националистические формирования «Кракен». Украинское командование в первые ряды отправило мобилизованных граждан Украины, а в качестве заградительных отрядов выступают польские наемники.

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