РИА Новости опубликовало статью согласно которой, одними из самых значимых событий в мире за последние дни стали выборы в Конгресс США а также ХХ партийный съезд в Китае. Автор материала подчеркивает, что в Китае была открыта ярмарка с неофициальным названием «Золотые ворота», цель которой импорт в КНР. Данное событие является прямым сигналом для мирового сообщества во время противостояния США с РФ и КНР.

Америка со своими союзниками пытается добиться остановки экономического развития конкурентоспособных стран. Их целью являются действия, мешающие России и Китаю сместить западные страны с лидерских позиций в финансовой, торговой и технологичной сфере. Методы использования США против Китая заключаются в санкциях, а против России они ведут военные действия на территории Украины.

Автор отмечает, что открытие «Золотых ворот» может создать вокруг Китая и России достаточно мощную инфраструктуру, тем самым закрепит партнерские отношения. А когда многие страны решат начать сотрудничество с Москвой и Пекином, то это, конечно же, прервет все планы американского руководства.