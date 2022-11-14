По мнению эксперта РИА Новости Владимира Корнилова, во всех своих бедах западные страны решили обвинять исключительно РФ. Таким образом поступил новый британский премьер-министр Риши Сунак, пришедший на смену Лиз Трасс. Необходимо отметить, что Трасс у руля пробыла самую малость.

Джереми Хант, являющийся главой казначейства Британии, по словам автора статьи, не имеет понятие, каким образом «закрыть дыру» размером 55 миллиардов фунтов стерлингов. Он должен представить бюджетный проект на 2023 год. Ожидаемо, что справляться с «дырой в бюджете» будут простые британцы, так как налоги резко повысятся. И в этих проблемах Хант, конечно же, обвиняет Россию, ведь, по его словам Британия переживает «рецессию, сделанную в России».

Британское правительство «успокоило» своих граждан заявлением, что Штаты не дадут им замерзнуть. Правда цена такой дружественной помощи чрезмерно высока, и об этом в британских СМИ почему-то забыли упомянуть, зарезюмировал автор материала.