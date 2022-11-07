Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

По заявлениям американских аналитиков издания Military Watch Magazine, в РФ планируется встроить в систему береговой обороны ракеты «Циркон», представляющие собой геперзвуковое оружие с дальностью поражения от 1000 км до 1500км. Устанавливать данную ракету планируется на специальную пусковую установку мобильного типа.

Гиперзвуковая ракета «Циркон» может развивать собственную скорость в пределе 9 Махов. Помимо этого, эксперты уверяют, что ракета имеет способность маскироваться, путем использования некого плазменного щита. Таким образом, она является неуязвимой перед средствами перехвата.

Эксперты отмечают, что главным средством сдерживания надводного флота иностранных государств у РФ является использование мощного гиперзвукового противокорабельного оружия.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что ракету «Циркон» будут устанавливать на мобильную сухопутную платформу. Это позволит улучшить скрытность ракетного комплекса и сократить время подлета к цели. Таким образом, ракета «Циркон» станет практически неуязвимой.

Вам может понравиться

Эксперты: Салливан на встрече с Зеленским вероятно настаивал на остановке боевых действий на Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан вчера, 4 ноября, посетил Киев. Во время визита в столицу Украины американский советник провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече

В Бухаресте в гостинице был обнаружен труп военного НАТО из Франции

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Agerpres, в одной из гостиниц Бухареста, которая располагается в северной части города, был обнаружен труп французского военнослужащего. По информации местных средств массовой

В Румынии замерзают и голодают французские военные

В рамках миссии по безопасности НАТО в Румынию прибыли военнослужащие из Франции. Задача, стоящая перед Североатлантическим альянсом – укрепление своих позиций на востоке. Но как стало известно изданию Le Figaro