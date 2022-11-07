По заявлениям американских аналитиков издания Military Watch Magazine, в РФ планируется встроить в систему береговой обороны ракеты «Циркон», представляющие собой геперзвуковое оружие с дальностью поражения от 1000 км до 1500км. Устанавливать данную ракету планируется на специальную пусковую установку мобильного типа.

Гиперзвуковая ракета «Циркон» может развивать собственную скорость в пределе 9 Махов. Помимо этого, эксперты уверяют, что ракета имеет способность маскироваться, путем использования некого плазменного щита. Таким образом, она является неуязвимой перед средствами перехвата.

Эксперты отмечают, что главным средством сдерживания надводного флота иностранных государств у РФ является использование мощного гиперзвукового противокорабельного оружия.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что ракету «Циркон» будут устанавливать на мобильную сухопутную платформу. Это позволит улучшить скрытность ракетного комплекса и сократить время подлета к цели. Таким образом, ракета «Циркон» станет практически неуязвимой.