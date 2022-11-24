Европейский парламент предложил признать Россию государством «спонсором терроризма». За принятие резолюции отдали свой голос 494 парламентария, против проголосовало 58 человек, а воздержалось всего 44. Стоит отметить, что данный документ является самым жестким из всех ранее принятых в ЕП в отношении Российской Федерации. Как и ожидалось, Кремль отреагировал на данную новость крайне негативно.

Министерство иностранных дел России, комментируя данную резолюцию отметило, что Европейский парламент необходимо признать «спонсором идиотизма». Совет Федераций данный документ посчитал просто глупым. А в Государственной Думе сказали, что данный документ является «юридически ничтожным». В свою очередь, киевские власти поприветствовали эту резолюцию.

Стоит отметить, что данная резолюция не имеет юридической силы, а носит так называемый «символический характер». Во-первых, документы, принятые Европарламентом не являются юридически обязывающими. А во-вторых, такого понятия как «государственный терроризм» на официальном уровне еще не существует.