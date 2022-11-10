Как сообщает РИА Новости, бывший полковник корпуса морской пехоты и по совместительству старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан заявил американскому изданию Newsweek, что уже в ближайшее время США может пересмотреть объемы выделяемой финансовой помощи для Украины.

По мнению Кансиана, после промежуточных выборов в Республиканской партии США обязательно найдутся люди, которые будут утверждать, что в такое нелегкое время необходимо подумать о лучшем финансировании расходов внутри страны. В таком случае, как утверждает американский эксперт, финансовая помощь Украине будет под угрозой сокращения или полной отмены.

После выборов присутствие республиканцев в американском парламенте вырастет, что однозначно помешает американскому президенту проводить прежнюю политику относительно поддержки Украины. После этого, как утверждает Кансиани, интерес к переговорному процессу по украинскому кризису возрастет как в обществе, так и в конгрессе и даже в администрации президента США.