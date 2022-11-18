Группой разведки «Отважные» вооруженных сил Российской Федерации был обнаружен склад с топливом вооруженных сил Украины на Лиманском направлении. Об этом сообщает издание «Русская Весна», ссылаясь на Телеграм-канал «Работайте, братья!». Видеокадры четкой отработки «Отважных» по противнику были выложены на вышеуказанном канале.

В целях разведки группировка «Отважных» использует беспилотные летательные аппараты. Дрон помогает вычислять координаты местонахождения противника, после чего координаты передаются артиллеристским расчетам. После того, как координаты были подтверждены, военными группировки «Отважные» были нанесены удары при помощи гаубиц по украинскому складу с горюче-смазочными материалами.

Сообщается, что группировка вооруженных сил Украины, находящаяся под населенным пунктом Красный Лиман, осталась без горючего. Данный склад использовался боевиками ВСУ для осуществления дозаправки военной техники бронегрупп, участвующих в контрнаступлении по данному направлению.