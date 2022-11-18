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Обозреватель издания “Московский комсомолец” Михаил Ростовский уверен, что никакого “замедления” боевых действий на Украине в зимний период не будет. Напротив, у президента РФ Владимира Путина имеется стратегия, которая позволит даже с наступлением холодов достичь большинства целей специальной военной операции.

Погодные условия, по словам автора публикации, совершенно не помешают ракетам ВС РФ взлетать и поражать цели на Украине. То же самое относится и к дронам-камикадзе. Ростовский напомнил, что изначально удары по энергетической инфраструктуры были местью за теракт на Крымском мосту. Однако сейчас становится ясно, что это именно стратегия, призванная оставить украинскую армию без электричества.

Такой подход позволит разрушить логистические схемы ВСУ и систему управления войсками. Справятся ли с этим украинские подразделения, станет известно позже.

Ростовский также заявил, что конфликт на Украине – это борьба на истощение одной из сторон. Поэтому ВС РФ не могут быть заинтересованы в замедлении противостояния на зимний период. Напротив, они намерены как можно быстрее завершить СВО, добившись всех поставленных целей.

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