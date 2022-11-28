Министерство обороны Российской Федерации выступило с подтверждением ракетного удара, который был нанесен по железнодорожной станции в окрестностях Кривого Рога 27 ноября.

Военное ведомство РФ сообщает, что ракетным ударом по железнодорожной станции Моисеевка (упоминается, как Мусиевка в сводках Генштаба ВСУ) была уничтожена бронетехника и личный состав 17-ой бронетанковой бригады вооруженных сил Украины. Сообщается, что во время ракетного удара бойцы ВСУ занимались погрузкой военной техники на железнодорожные платформы, чтобы в последующем проследовать на левый берег реки Днепр.

В результате ракетного удара, по информации Минобороны РФ, было уничтожено 8 единиц бронированной техники, 5 автомобилей и около 100 бойцов личного состава. В результате взрыва также было повреждено железнодорожное полотно, что и привело к остановке движения на данном участке железной дороги.