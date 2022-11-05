Как сообщает деловая газета «Взгляд», мобильная пусковая установка сухопутного базирования для ракеты «Циркон» обеспечит хорошую скрытность. Такое мнение было выражено военными аналитиками Константином Сивковым и Александром Бартошом.

Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош сообщил, что ранее ракеты «Циркон» шли на вооружение только морских носителей, а теперь разрабатывается мобильная сухопутная платформа, которая позволит перебрасывать ракетный комплекс как можно ближе к цели. Такая установка позволит улучшить скрытность ракетного комплекса, а также сократить время подлета к цели, что сделает ракету «Циркон» практически неуязвимой.

Доктор военных наук Константин Сивков добавляет, что ракета «Циркон» является гиперзвуковым оружием с дальностью поражения от 1000 км до 1500 км. Палубная авиация морского базирования может поражать цели на расстоянии до 800 км, соответственно ракета «Циркон» может поражать противника еще на подходе. А мобильная пусковая установка позволит обеспечить лучшую скрытность в отличии от стационарных комплексов берегового базирования.