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Как сообщает РИА Новости, президент Российской Федерации Владимир Путин издал указ, чтобы реальные потребности вооруженных сил РФ, выявленные в ходе проведения СВО, были проанализированы, и оборонное ведомство обновило все свои нормативы.

Также Владимир Путин дал поручение правительству и Министерству обороны для разработки эффективного механизма, который позволит обмениваться данными  между подразделениями, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях в ходе СВО, с производителями военной амуниции, техники и различных видов вооружений. На формирование целевого задания президент РФ дал координационному совету, который возглавляет Мишустин, четыре дня.

Реальный боевой опыт, который российская армия получила в ходе проведения СВО, помог выявить ряд проблем, которые необходимо исправлять в кратчайшие сроки. В ином случае Россию могут ожидать очень плачевные последствия. Поэтому заявление президента показывает, что высшее руководство страны прекрасно понимает, как нужно развивать обороноспособность государства.

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