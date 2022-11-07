Артиллерия подразделений воздушно-десантных войск продолжает уничтожать вражеские позиции, живую силу и бронированную технику противника. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры, на которых показана работа самоходного миномета «Нона».

Российские десантники принимают участие в специальной военной операции с первых ее дней. Усилиями десантников-минометчиков, которые используют САО «Нона», ежедневно уничтожается живая сила противника, его бронетехника и командные пункты. Артиллерийские орудия способны работать как с закрытых позиций, так и прямой наводкой.

Самоходное артиллерийское орудие способно поразить цель на расстоянии до девяти километров. «Нона» оснащена 120-мм главным орудием. Для того чтобы артиллеристы точно поражали цель, с ними в связке работают разведчики, которые используют разведывательные беспилотные аппараты для поиска целей и корректировки огня.