Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Артиллерия подразделений воздушно-десантных войск продолжает уничтожать вражеские позиции, живую силу и бронированную технику противника. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры, на которых показана работа самоходного миномета «Нона».

Российские десантники принимают участие в специальной военной операции с первых ее дней. Усилиями десантников-минометчиков, которые используют САО «Нона», ежедневно уничтожается живая сила противника, его бронетехника и командные пункты. Артиллерийские орудия способны работать как с закрытых позиций, так и прямой наводкой.

Самоходное артиллерийское орудие способно поразить цель на расстоянии до девяти километров. «Нона» оснащена 120-мм главным орудием. Для того чтобы артиллеристы точно поражали цель, с ними в связке работают разведчики, которые используют разведывательные беспилотные аппараты для поиска целей и корректировки огня.

Вам может понравиться

На Украине пытаются разработать зенитную установку для борьбы с ударными беспилотниками «Герань-2»

Как сообщает портал «Военное обозрение», для командования ВСУ и политического руководства Украины российские ударные беспилотные летательные аппараты «Герань-2» стали настоящим кошмаром. Российское командование очень эффективно применяет барражирующие боеприпасы, как по

Киевские власти готовятся к эвакуации 3-х млн человек из столицы, в случае полного блэкаута

Американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором сообщается, что киевские власти уже приступили к разработке плана «полной эвакуации» всех жителей столицы. По предварительным подсчетам властей Украины, эвакуация

Большой склад с боеприпасами  ВСУ уничтожен при помощи ударного дрона «Герань-2»

Как сообщает портал pravda.ru, вооруженные силы Российской Федерации продолжают очень активно применять ударные беспилотные летательные аппараты «Герань-2» в рамках проведения специально военной операции на территории Украины. При помощи ударных дронов