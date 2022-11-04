Как сообщает издание «Газета.ru» со ссылкой на информационное агентство Ренхаб, сегодня, 4 ноября, Северная Корея (КНДР) отправила в небо более 180 военных самолетов. В свою очередь Южная Корея отправила в воздух около 80 истребителей.

В связи с данной ситуацией, глава Пентагона США Ллойд Остин сделал заявление о том, что США являются союзником Южной Кореи. И если КНДР предпримут попытку военной агрессии на Штаты либо их союзников с помощью ядерного оружия, то в таком случае режиму Ким Чен Ына наступит конец.

Отметим, что ранее Остин также заявлял о том, что все попытки создания ядерных а также баллистических ракет Северной Кореей являются прямой угрозой для мирового сообщества. Он подчеркнул, что подобные действия представляют собой растущую угрозу безопасности как в регионе, так и во всем мире в целом.

Глава Пентагона также отметил, что США готовы предоставить Южной Корее оборонительное американское вооружение, в том числе ядерные и противоядерные мощности.