В Петербурге произошел взрыв на территории Колпинского района из-за разгерметизации подземного газопровода. В результате происшествия повредились припаркованные во дворе автомобили, а в домах были выбиты стекла. По данному факту городская прокуратура инициировала проверку.

«Проверим соблюдение требований федерального законодательства при исполнении ответственными должностными лицами обязанностей по контролю и содержанию объекта газовой инфраструктуры, а также обеспечению безопасности его использования», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Инцидент произошел ночью 1 ноября на улице Севастьянова вблизи ЖК «Новое Колпино». Сведения о пострадавших не поступали.

Напомним, что Смольный продолжает игнорировать износ инженерных сетей в Северной столице. По этой причине регулярно происходят прорывы ветхих труб на теплосетях. Инцидент с газовой трубой в Колпино лишь усугубил ситуацию и беспокойство среди горожан.

Стоит отметить, что строительством ЖК занималась компания «СПб Реновация», которая входит в состав ГК «Самолет». Доля в ней принадлежит бизнесмену Году Нисанову. Журналисты неоднократно указывали его дружескую связь с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Эксперты регулярно напоминают Смольному о катастрофическом состоянии инженерных сетей в мегаполисе. В минувший отопительный сезон трубы прорывало практически каждый день, без воды и тепла оставались тысячи петербуржцев. Однако ситуация чиновников, похоже, ничему не научила, коммунальные ЧП продолжаются.

Например, на улице Весельной в Василеостровском районе произошла авария на трубопроводе с горячей водой. На месте происшествия образовалась яма с кипятком, в которую провалилась припаркованная машина.

Ответственные за это городские службы демонстрируют свое безразличие. Кроме того, местные чиновники не осуществляют должного контроля за их работой. Такой подход рискует спровоцировать новые катастрофы, опасные для жизни горожан.