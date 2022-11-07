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Олег Кожемяко, занимающий пост губернатора Приморского края, сделал заявление, которое касается слухов о больших потерях среди приморских морпехов, которые штурмовали населенный пункт Павловка в ДНР.

Губернатор в своих социальных сетях написал, что он пообщался с командиром подразделения приморских морских пехотинцев на тему боев за населенный пункт Павловка. Кожемяко передает слова самого командира, который доложил, что в данный момент идет жесткое наступление и потери есть, однако они не такие огромные, как об этом пишут в Сети. При этом губернатор добавил, что всем раненым бойцам и семьям погибших воинов будет оказана вся необходимая помощь от приморских властей.

Напомним, что ранее в Сети было выложено обращение к губернатору Приморского края от морских пехотинцев 155-ой отдельной бригады Тихоокеанского флота о якобы огромных потерях, которые они несут в результате плохо спланированного наступления на населенный пункт Павловка.

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